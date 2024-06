Blinken naznačil, že Netanjahu s návrhem příměří nemá problém. Ocenil i reakci Hamásu

Blinken dnes uvedl, že se v pondělí setkal s Netanjahuem, který potvrdil svůj závazek k představenému návrhu. Ocenil také reakci hnutí Hamás na hlasování OSN ohledně příměří. "Je to nadějný signál, podobně jako prohlášení vydané poté, co prezident (Joe Biden) před deseti dny představil návrh," řekl šéf americké diplomacie podle France24.

Biden představil návrh příměří na konci května. První fáze by trvala šest týdnů. Podle prezidenta by zahrnovala "celkové a úplné příměří, stažení izraelských sil ze všech obývaných oblastí Gazy, propuštění rukojmích včetně žen, starších lidí a zraněných výměnou za propuštění stovek palestinských vězňů".

Plán by podle americké strany umožnil zvýšení humanitární pomoci a do Pásma Gazy by denně přijíždělo šest stovek nákladních aut s pomocí.

Návrh počítá s druhou fází, ve které by došlo k trvalému zastavení bojových akcí. V jejím rámci by proběhla výměna všech živých rukojmích a dočasné příměří by nabylo plné platnosti. Ve třetí fázi by došlo k návratu pozůstatků rukojmích odvlečených do Gazy během říjnového útoku.

Biden apeloval na Hamas, aby nabídku přijal. Vyzval také izraelské vedení, aby se za dohodu postavilo i navzdory případnému tlaku. Vyslovil se rovněž proti nekonečné válce. Region podle šéfa Bílého domu potřebuje diplomatické řešení, na němž budou muset spolupracovat Izraelci a Palestinci na obnově Pásma Gazy. Plan by měl také otevřít cestu k normalizaci vztahů Izraele se Saúdskou Arábií a oslabit hrozbu pro region ze strany Íránu.

Americký prezident považuje návrh za šanci pro Izrael stát se silným regionálním hráčem. "Izrael předložil svůj návrh a Hamás říká, že chce příměří. Tato dohoda je příležitostí dokázat, že to myslí opravdu vážně. Je čas začít tuto novou etapu, aby se rukojmí mohli vrátit domů, aby byl Izrael v bezpečí a aby skončilo toto utrpení," dodal Biden.

Netanjahu nicméně na návrh bezprostředně reagoval slovy, že podmínky Izraele k ukončení války se nezměnily. Tel Aviv trvá na zničení vojenských a vládních kapacit Hamásu, osvobození všech rukojmích a zabezpečení toho, aby Gaza už nepředstavovala hrozbu pro Izrael.