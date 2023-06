Blinken v Pekingu: Jedná s nejvyšším čínským diplomatem Wangem I

Americký ministr zahraničí Antony Blinken v historické návštěvě jako první šéf americké diplomacie za posledních pět let přicestoval do Číny. Tato významná návštěva přitahuje pozornost médií, která spekulují i o možném setkání Blinkena s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. Tato schůzka by mohla mít důležitý vliv na vývoj vztahů mezi oběma mocnostmi.

Tato návštěva měla původně proběhnout již v únoru, avšak byla odložena kvůli incidentu s čínským špionážním balónem, který přelétl nad územím Spojených států a způsobil značné napětí ve vzájemných vztazích. Nynější cesta Blinkena do Číny, země s více než 1,4 miliardou obyvatel, je vnímána jako důležitý krok ke snížení napětí mezi oběma mocnostmi. Jako nejvýše postavený představitel Spojených států od nástupu prezidenta Joea Bidena do úřadu má Blinken za cíl posílit dialog a vyjasnit sporné otázky ve vzájemných vztazích.

Po více než sedmihodinovém jednání mezi Antony Blinkenem a jeho čínským protějškem Čchin Kangem americká diplomacie potvrdila, že rozhovory byly otevřené, konstruktivní a zaměřené na konkrétní otázky. Čínská média informovala, že Čchin vyjádřil odhodlání Číny budovat stabilní, předvídatelné a konstruktivní vztahy se Spojenými státy.

Před samotným jednáním si Blinken s Wangem, bývalým ministrem zahraničí a současným vysokým představitelem vládnoucí komunistické strany, potřásl rukou. Wang v hierarchii převyšuje i současného ministra zahraničí Čchina, což podtrhuje jeho významnou roli v čínské zahraniční politice.

Před samotnými rozhovory byli američtí představitelé skeptičtí ohledně pravděpodobného dosažení průlomu v dlouhém seznamu sporů mezi dvěma největšími ekonomikami světa. Tato sporná témata zahrnují obchodní otázky, snahy Spojených států omezit čínský polovodičový průmysl, otázku Tchaj-wanu jako samosprávného území a záležitosti týkající se lidských práv v Číně.