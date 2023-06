Antony Blinken přiletěl do Pekingu. Je prvním americkým diplomatem, který po pěti letech navštívil Čínu

Americký ministr zahraničí se konečně vydal do Pekingu, avšak očekávané zlepšení vztahů, které administrativa předpovídá, může nastat velmi pozvolna. Důvodem jsou nedávné incidenty, píše server Politico. Podle zpravodajské agentury AP jsou dnes očekávány jednání mezi Blinkenem a čínským ministrem zahraničí Čchin Kangem. V případě úspěchu by se v pondělí mohla konat také schůzka mezi Blinkenem a prezidentem Si Ťin-pchingem.

Původně měl Blinken odcestovat do Pekingu již v únoru, ale cestu tehdy zrušil kvůli incidentu s čínským špionážním balónem, který nad Spojenými státy vyvolal vážné napětí mezi oběma zeměmi. Nynější cesta do země s populací 1,4 miliardy lidí představuje nejvýše postaveného zástupce Spojených států od nástupu prezidenta Joea Bidena do úřadu a je vnímána jako snaha o zmírnění napětí mezi oběma mocnostmi. Nicméně Washington zároveň nepočítá s žádným zásadním průlomem ve vztazích mezi USA a Čínou.

Blinkenova cesta do Pekingu je podle administrativy součástí širšího úsilí o zmírnění dlouhodobého napětí, které téměř pět měsíců prakticky zastavilo diplomatický dialog na vysoké úrovni mezi oběma zeměmi.

Washington a Peking se střetávají v mnoha otázkách, které vyvolávají neshody. Spojené státy obviňují Čínu z porušování lidských práv v Ujgurské autonomní provincii Sin-ťiang, v Tibetu a v Hongkongu. Zároveň kritizují vojenskou expanzi Číny v oblasti Jihočínského moře a postoj Číny k ruské agresi vůči Ukrajině, kterou Peking odmítá odsoudit. Naopak Peking opakovaně varuje USA před vměšováním do vnitřních záležitostí Číny.

"Není to otázka jedné cesty a jednoho rozhovoru," řekl vysoký úředník ministerstva zahraničí.

Blinkenova cesta do Pekingu bude podle agentury Reuters sledována s velkým zájmem celým světem. Potenciální eskalace napětí mezi těmito dvěma velmocemi by totiž mohla mít globální dopady na různé oblasti, včetně finančních trhů, obchodních tras a globálních dodavatelských řetězců.

Biden v sobotu sdělil, že doufá, že se v příštích několika měsících setká s prezidentem Si Ťin-pchingem.