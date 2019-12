Američtí vojáci umírali zbytečně? Důstojník U.S. Army nešetří kritikou

Snaha o nedosažitelné

Zpráva je pro Davise o to bolestivější, protože sám na problém veřejně upozornil již před osmi lety, ale političtí a vojenští představitelé nebyli ochotni reagovat. "Od té doby válka pokračovala bez přestávky a zbytečně byly zabity a zraněny tisíce amerických vojáků ve snažící se o nedosažitelné," píše bývalý důstojník.

Davis nyní doufá, že ucelená zprávy detailně ukazující, jak politici ze tří po sobě jdoucích amerických administrativ ignorovali důkazy, přiměje administrativu současného prezidenta Donalda Trumpa ukončit válku a stáhnout vojska z Afghánistánu. "Jak Washington Post odhaluje a já jsem osobně viděl, mělo se tak stát dávno," deklaruje vysloužilý voják.

Někdejší americký ministr obrany Donald Rumsfeld přiznal v soukromém memorandu z dubna 2002, tedy šest měsíců po zahájení války, že Spojené státy nikdy nestáhnou z Afghánistánu vojska, dokud nezajistí, že se stane něco, co nastolí stabilitu nezbytnou k jejich odchodu, připomíná Davis. Dodává, že brzy se ale ukázalo, že v zemi žádná stabilita neexistuje a je těžké rozlišovat mezi spojencem a nepřítelem.

Zveřejněná analýza vychází z téměř dvou tisíc stran vládní záznamů, přičemž zjistila, že vojenské velení má problém určit, s kým vlastně bojuje - zda s al-Káidou, či Tálibánem -, zda je Pákistán spojenec, nebo nepřítel, co s Islámským státem a divokou změtí zahraničních džihádistů, nehledě na kmenové vůdce placené CIA, poukazuje Davis. Podotýká, že i Rumsfeld v roce 2003, po dvou letech bojů, konstatoval, že netuší, kdo jsou vlastně "padouši".

Nezdar byl zřejmý

Ryan Crocker, chargé d'affaires a posléze i velvyslanec v Afghánistánu, správně vypozoroval, že zkorumpovanost afghánské vlády je tak silná, že ji prakticky nelze překonat, konstatuje bývalý důstojník. Odkazuje na Crockerův rozhovor s americkými vládními představiteli z roku 2016, ve kterém diplomat přiznal, že jakmile korupce dosáhne úrovně, jakou vidí v Afghánistánu, je nepředstavitelně těžké, ba přímo nemožné sjednat nápravu.

"Pak nemělo překvapit nikoho v Obamově administrativě, když afghánské prezidentské volby v letech 2009 a 2014 byly natolik zkorumpované, že v druhém případě musel tehdejší (americký) ministr zahraničí John Kerry dojednávat mimoústavní dohodu o vytvoření nové pozice 'ředitele', aby uklidnil Ašrafa Ghaního a Abdulláha Abdulláha, kteří si oba nárokovali vítězství," píše Davis.

Není ironické ani překvapivé, že dnes, chvíli po posledních prezidentských volbách, korupce v Afghánistánu opět zmařila celý proces a stejní kandidáti si opět oba nárokovali vítězství, upozorňuje vysloužilý důstojník. Dodává, že navzdory všem odhalením zveřejněné zprávy by neměl být nikdo zaskočen, protože on sám veřejně tvrdil prakticky to samé již před 8 lety.

Americká média v roce 2012 věnovala Davisově zprávě, kterou zveřejnil po návratu ze své druhé bojové mise v Afghánistánu, nezanedbatelný prostor. Osmašedesátistránkový dokument otevřeně deklaroval, že nejvyšší americké vojenské velení ve své komunikaci s Kongresem a americkou veřejností zásadně překrucuje pravdu o situaci v Afghánistánu, že díky čemuž ji nelze poznat.

Davis tehdy tvrdil, že bez změny strategie a návratu k čestným a otevřeným prohlášením armádních a politických představitelů je velmi vysoká pravděpodobnost, že americká armáda utrpí v Afghánistánu porážku. Nedávno zveřejněná zpráva pak podle vysloužilého důstojníka potvrzuje, že vysoce postavení politici od začátku věděli, že afghánskou válku nelze vyhrát.

"Věděli, že je odsouzena k nezdaru, přesto nikdo nepodnikl akci, aby válku ukončil a poslal vojáky domů," kritizuje Davis. Podotýká, že místo toho byl problém předáván jednou administrativou druhé, a zatímco politici pasivně vyčkávali, američtí vojáci umírali, aniž by tím jakkoliv sloužili své zemi.

V době, kdy Davis tyto myšlenky prezentoval, nezburcovaly veřejnost. "Pro dobro naší země se modlím, aby toto nedávné odhalení bylo potřebnou jiskrou, která přinutí vládu učinit správou věc - ukončit válku a ukončit zbytečné oběti našich uniformovaných synů a dcer," píše bývalý plukovník.