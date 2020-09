Armáda USA hledá v Arabském moři námořníka z lodi Nimitz

Na Nimitzu, který má jaderný pohon, je 5000 námořníků a členů námořní pěchoty. Zmizení jednoho z členů posádky ohlásili v neděli před 19:00 hodinou (18:00 SELČ), když nemohli jednoho z námořníků, který byl na hlídce, najít. Mluvčí 5. flotily amerického námořnictva, která má základnu v Bahrajnu, Rebecca Rebarichová řekla, že nejprve bylo důkladně prohledáno plavidlo Nimitz. Jméno pohřešovaného nesdělila, řekla pouze, že pátrání pokračuje i dnes.

(2/2) “The Sailor has been listed as Duty Status Whereabouts Unknown on board aircraft carrier USS Nimitz.



The Sailor’s name is being held in accordance with U.S. Navy policy



Updates will be provided as they become available.”