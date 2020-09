Hlad ohrožuje statisíce syrských dětí. Matka tři týdny šetřila na jediné jablko

Počet dětí ohrožených v zemi hladem v posledních šesti měsících podle Save the Children přesáhl 4,6 milionu. Téměř deset let trvající konflikt má na svědomí už více než 400.000 úmrtí a přiměl asi polovinu populace opustit domov. Válka, rozsáhlá korupce, západní sankce a ekonomická a finanční krize v sousedním Libanonu mezitím vážně poškodily syrskou ekonomiku. Ceny potravin v zemi se zvyšují a šíření koronaviru situaci dál zhoršuje.

