Izrael má přebytek vakcín, některé vyhazuje

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Zatímco řada zemí se potýká s nedostatkem vakcín proti covidu-19, v Izraeli, který v přepočtu na obyvatele očkuje ve světě nejrychleji, musí v některých centrech vakcíny vyhazovat, protože pro aplikaci připravené látky nepřišlo včas dost lidí. Napsal to dnes deník The Times of Israel. Tempo očkování podle něj v Izraeli zpomaluje a některé zdravotní pojišťovny už zvou i lidi mimo očkovací harmonogram podle věkových skupin.