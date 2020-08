Izraelská vládní koalice se pře kvůli státnímu rozpočtu, hrozí další předčasné volby

Informoval o tom dnes deník The Times of Israel, podle něhož se ani dnes strany vládní koalice nepřiblížily dohodě. O hrozbě nových voleb píše dnes i deník The Jerusalem Post.

"Zbývá nám pět dní, nebuďte blázni, neruinujte Izrael," prohlásil tento týden na adresu strany Likud poslanec Zvi Hauser, autor návrhu zákona o odkladu termínu pro schválení rozpočtu.

Strana Likud premiéra Benjamina Netanjahua se na vládní koalici dohodla v dubnu se svým hlavním rivalem v předchozích třech volbách, aliancí Modrá a bílá vedenou Bennym Gancem, aby zažehnala další volby. V těch předchozích totiž žádná z těchto formací nebyla jasným vítězem a nedokázala sestavit vládu. Jejich lídři se mimo jiné dohodli, že se v polovině mandátu vystřídají v premiérském křesle.

Podle deníku The Times of Israel Netanjahu v neděli v místním rozhlase prohlásil, že kdyby nebylo koronavirové krize, koalice by se už zřejmě rozpadla. Deník také napsal, že Netanjahu si možná nové volby přeje, aby nemusel křeslo premiéra v listopadu 2021 předat Gancovi, který je teď ministrem obrany.

Návrh zákona o odkladu termínu pro schválení rozpočtu projednával dnes finanční výbor parlamentu, v němž spojenec Netanjahua a člen Likudu Miki Zohar citoval čtyři podmínky pro dohodu. Zahrnují mimo jiné požadavek na úpravu rozpočtu tak, by šlo více peněz pro ultraortodoxní náboženské školy a programy.

"Nevstupoval jsem do vlády, abych pracoval pro Netanjahua, ale abych pomohl Izraeli," řekl v úterý Ganc novinářům a vyzval premiéra, aby nedopustil nové volby. "Chce-li někdo stavět své vlastní zájmy nad zájmy státu a zatáhnout Izrael do dalších voleb, bude to velmi vážné a myslím, že veřejnost mu to neodpustí. Slibuji, že to nebudu já, kdo způsobí čtvrté volby," dodal Ganc.

Izraelská koaliční vláda musela od jara řešit zejména koronavirovou krizi, kterou podle mnohých nezvládla. I proto se už řadu týdnů konají v zemi protivládní protesty, které požadují odstoupení premiéra také kvůli tomu, že je obžalován z korupce a podvodů. Proces s Netanjahuem, který je prvním premiérem Izraele souzeným při výkonu funkce, začal v květnu.