Izraelský soud vynesl další rozsudek v kauze vraždy Palestinců

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Mladíka, který se jako nezletilý před pěti lety podílel na plánování žhářského útoku, při němž zahynulo palestinské batole a jeho rodiče, dnes soud v Izraeli poslal do vězení na tři a půl roku. Informoval o tom zpravodajský web The Times of Israel.