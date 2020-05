Netanjahu jde před soud. V Izraeli budou poprvé soudit úřadujícího premiéra

Žádný izraelský zákon tomu nebrání. Očekává se, že proces bude dlouhý a v případě usvědčení za podplácení Netanjahuovi hrozí až desetileté vězení. Podvod a zneužití důvěry se trestá v Izraeli vězením do pěti let. Netanjahu může také vinu přiznat a se žalobci se dohodnout.

Premiér i jeho političtí spojenci dělali vše pro to, aby na proces nedošlo. Považují ho za politické vyřizování účtů a premiér vinu popírá.

Generální prokurátor Avichaj Mandelblit Netanjahua obvinil loni v listopadu ve třech kauzách označovaných čísly 4000, 2000 a 1000. V první jde o poskytnutí výhod v hodnotě 1,8 miliardy šekelů (12,5 miliardy korun) telekomunikační společnosti Bezeq, k níž patří zpravodajský server Walla, výměnou za pozitivní zpravodajství o premiérovi a jeho manželce. Vlastníkem Wally je akcionář Bezequ Šaul Elovič, který je spolu se ženou Iris obviněn z podplácení a bránění justici a jsou dalšími obviněnými v procesu.

Druhá kauza se týká rovněž ovlivňování médií, v tomto případě vydavatele listu Jediot Achronot Arnona Mozese výměnou za právní úpravu poškozující jiná média. Mozes je obviněn z nabídnutí úplatku a bude čtvrtým na lavici obviněných. V poslední kauze čelí premiér obvinění z přijetí úplatků v hodnotě 700.000 šekelů (pěti milionů korun) od hollywoodského producenta Arnona Milchana, který je občanem Izraele, a australského miliardáře Jamese Packera. Ani jeden z nich obviněn není.

Žádný z těchto činů Netanjahu nepřiznal, cítí se být obětí "honby na čarodějnice" a argumentuje tím, že přijímání darů od přátel není trestné. První den procesu přečtou tři soudci Rivka Friedmanová-Feldmanová, Moše Bar-Am a Oded Šaham oficiální obžalobu proti všem čtyřem obviněným.

Premiér do poslední chvíle usiloval o odklady a nakonec i o povolení neúčastnit se prvního stání osobně. Na začátku ledna podal parlamentu žádost o imunitu před trestním stíháním, ale koncem ledna ji stáhl, protože v parlamentu tehdy neměl dostatek hlasů. Termín zahájení řízení 17. března byl odložen kvůli koronaviru. Tento týden vznesl Netanjahu další žádost, tentokrát o povolení neúčastnit se zahájení procesu osobně. Podle něj přítomnost jeho ochranky bude v rozporu s instrukcemi ministerstva zdravotnictví o dodržování odstupu. Prokuratura žádost ale zamítla s tím, že osobní přítomnost podezřelého při vlastním procesu je nezbytným znakem rovnosti všech před zákonem. Premiérův obhájce Amit Hadad je toho názoru, že prokuratura se řídí přáním médií vidět za každou cenu Netanjahua na lavici obžalovaných.

Izraelský list Haarec před procesem rovněž upozornil na to, že se lidé kolem Netanjahua snažili poškodit Mandelblitovu pověst a učinit z něj nikoli toho, který obviňuje, ale obviněného. Objevily se informace o aféře staré deset let, v níž Mandelblit, který tehdy působil jako armádní právník, bránil údajně vyšetřování armádní kauzy. Tehdejší generální prokurátor se ale rozhodl případ uzavřít. Mandelblit nyní čelí v souvislosti s Netanjahuovým procesem výhrůžkám a podal kvůli tomu na policii trestní oznámení. Ministerstvo spravedlnosti muselo na doporučení policie zajistit ochranku zástupkyni státního prokurátora Liat ben Ariové, která bude hlavním žalobcem v Netanjahuově procesu.

Netanjahuovi příznivci proti procesu organizují demonstrace. Ben Ariová se podílela na vyšetřování premiérových kauz a podle izraelských médií se ve čtvrti, kde bydlí, neznámí lidé snažili získat informace o jejím manželovi a synovi. Ministerstvo spravedlnosti také doporučilo, aby ben Ariová pro vstup do soudní síně použila stejný vchod jako soudci, což je podle serveru The Times of Israel krajně nezvyklý krok, k němž se nesáhlo ani při procesu s bossy organizovaného zločinu.

Proces má být zahájen v neděli v 15:00 místního času (14:00 SELČ) u jeruzalémského obvodního soudu sídlícího proti ministerstvu spravedlnosti. Tento první den se v Izraeli označuje jako čtení a většinou se při něm obhajoba vyslovuje k tomu, zda mandanti četli a porozuměli obvinění a jaká je jejich reakce na ně. Pak obě strany jednají o formě a zahájení důkazového řízení. Očekává se přítomnost místních i zahraničních novinářů a dění v soudní síni se bude televizí přenášet do několika místností v soudní budově.

Očekává se, že se Hadad, Jacques Chen, který bude hájit manžele Elovičovy, i Mozesův právník Nojat Negev k obvinění budou chtít vyjádřit až po dalším šetření. Soudní zdroje počítají s tím, že soudci dají obhajobě šest až osm měsíců na prostudování všech materiálů.