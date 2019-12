Netanjahua chce ve volbách sesadit exministr vnitra

Netanjahu je v Likudu, navzdory obvinění z korupce, velmi populární. Členové strany navíc bývají ke svému předsedovi velmi loajální, což dokazuje i skutečnost, že Likud měl od svého založení v 70. letech jen čtyři lídry. Očekává se tak, že Netanjahu Saara snadno porazí. To mu může pomoci v příštích parlamentních volbách, které se uskuteční v březnu a budou již třetí za méně než rok.

Netanjahu čelí obvinění z podvodu, zneužití důvěry a podplácení ve třech korupčních kauzách. Premiér ale vinu odmítá a obvinění označuje za pokus o převrat. Netanjahuovi stoupenci se Saara podle AP snaží vykreslit jako součást spiknutí proti premiérovi. Jeho kritici naopak tvrdí, že se Netanjahu snaží oslabit právní stát a vytvořit volební kampaň, v níž se bude prezentovat jako oběť.

Saar tvrdí, že by pro něj bylo jednodušší sestavit po volbách novou vládní koalici, na rozdíl od Netanjahua, kterému se to nepodařilo již dvakrát za sebou. Špatné počasí, které nyní zasáhlo Izrael, se podle AP může projevit nižší účastí v dnešních volbách, což by mohlo hrát v Saarův prospěch. Pokud by Saar primárky vyhrál, mohl by být kandidátem Likudu na premiérský post ve volbách.

Volební místnosti se uzavřou ve 23:00 místního času (22:00 SEČ), výsledky hlasování se očekávají v pátek brzy ráno.