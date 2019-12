Pentagon splnil hrozbu: Vojsko USA zaútočilo v Iráku a Sýrii

Podle Pentagonu šlo o odvetu za páteční útok na iráckou vojenskou základnu u města Kirkúk, kterou využívají mimo jiné američtí vojáci. Zemřel při něm americký civilista. USA odpovědnost připsaly právě Katáib Hizballáhu.

Ministerstvo obrany Spojených států za cíl vybralo tři místa v Iráku a dvě v Sýrii. Byly mezi nimi sklady zbraní a místa, odkud skupina Katáib Hizballáh plánovala a prováděla útoky na koaliční síly, uvedl Pentagon.

#US administration have released imagery from the strike. #Iraq pic.twitter.com/FHjLAqfmtO