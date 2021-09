Přes 90 procent afghánských domácností trpí nedostatkem jídla, varuje WFP

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

V Afghánistánu by se mohlo do chudoby propadnout do poloviny příštího roku až 97 procent obyvatel, varoval ve své zprávě Rozvojový program OSN (UNDP). Světový potravinový program (WFP) zároveň dnes podle agentury AFP upozornil, že podle jeho zjištění trpí přes 90 procent afghánských domácností nedostatkem jídla.