Rivlin vyzval na recepci fóra o holocaustu k boji proti antisemitismu

Rivlin vyzval pozvané hosty, mezi nimiž je i český premiér Andrej Babiš, aby se spojili proti rasismu a antisemitismu a k ochraně demokracie a jejích hodnot. "To je hlavní úkol, to je naše úloha, to je naše volba," řekl.

Dodal, že dnešní večer je věnován připomínce holokaustu a druhé světové války. "Zítra (ve čtvrtek) se shromáždíme v Jad vašemu, abychom slíbili: už nikdy víc... Historický výzkum bude ponechán na historicích, rolí politiků, nás všech, je utvářet budoucnost. Nechme historii odborníkům," řekl Rivlin. Podle izraelských novinářů tím narážel na rusko-polský spor o válečné události a o roli Polska v nich. Ruský prezident Vladimir Putin v prosinci popuzeně reagoval na kritiku paktu mezi Sovětským svazem a nacistickým Německem z roku 1939, kterou předtím vyjádřil Evropský parlament, a obvinil Polsko z podílu na vypuknutí druhé světové války.

Do Rivlinovy rezidence bylo pozváno 250 hostů a k jejich obsluze vyčleněno 200 číšníků a členů personálu. Z kapacitních důvodů byli státníci vyzváni, aby si přivedli jenom jednoho hosta. Většinou volba padla na poradce nebo šéfy úřadů, nikoli na partnery. Všichni ostatní hosté byli obslouženi ve stanu mimo rezidenci a další stan byl postaven pro členy ochranek.

V hlavním sále hosté zasedli kolem stolu ve tvaru písmene U. Kromě Rivlina byli na recepci i premiér Benjamin Netanjahu, vůdce politického uskupení Modrá a bílá Benny Ganc a další vysocí zástupci Izraele.

Za účastníky promluví španělský král Felipe VI. a čeká se projev historika Jehudy Bauera, který má hovořit na téma antisemitismu a holokaustu.