Turecko je připravené hostit setkání mezi Ruskem, Ukrajinou a zástupci OSN

Podle turecké hlavy státu musí strany konfliktu udělat kroky k vybudování vzájemné důvěry a přiblížit se k míru, uvedla agentura Reuters. Později Erdogan mluvil také s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.

"Prezident Erdogan vyjádřil odhodlání uspořádat setkání v Istanbulu mezi Ruskem, Ukrajinou a OSN a zúčastnit se pozorovacího mechanismu, pokud se na něm strany dohodnou," uvedla Ankara, aniž by detailněji vysvětlila, co je přesně oním pozorovatelským mechanismem míněné. Erdogan Putinovi řekl, že je nutné udělat kroky, které by snížily negativní dopad války a připravily by "půdu pro mír".

Na jaře 2014 začala na východě Ukrajiny na základě žádosti ukrajinské vlády působit pozorovatelská mise Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE). Dohlížet měla na dodržování příměří na hranici regionů, které tehdy s podporou Moskvy ovládli proruští separatisté. Po ruské invazi OBSE oznámila evakuaci svých asi 500 pozorovatelů a ukončení činnosti.

Podle Kremlu Putin Erdoganovi řekl, že Rusko je ochotné umožnit bezpečnou plavbu nákladních lodí z ukrajinských přístavů, ve kterých jsou zablokované významné dodávky potravin, především obilí. Podle Putina je Moskva ochotná navýšit své dodávky potravin či hnojiv, pokud budou zrušeny sankce, které na Rusko svět uvalil kvůli jeho stále pokračující agresi vůči Ukrajině.

Ukrajinské přístavy, které zůstávají pod kontrolou Kyjeva, nemohou kvůli ruské námořní blokádě opustit dodávky až 20 milionů tun, jež jsou klíčové pro udržení potravinové stability v některých zemích v Africe či na Blízkém východě.

Ukrajinskému prezidentovi Zelenskému dnes Erdogan řekl, že prioritou Turecka je zaručit bezpečné koridory pro námořní dopravu v Černém moři, které by umožnily export ukrajinských zemědělských výrobků. Dodal, že Turecko chce dále zvýšit svou snahu, aby pokračovala jednání mezi Kyjevem a Moskvou.

Erdogan také s Putinem mluvil o situaci v Syrii, kde je Moskva významným aktérem. Ankara minulý týden oznámila záměr uspořádat vojenské tažení proti kurdským jednotkám na severu Sýrie a vytvořit tam třicetikilometrovou nárazníkovou zónu. Erdogan Putinovi řekl, že se zónou "očištěnou od terorismu" počítalo už ujednání mezi Ankarou a Moskvou z roku 2019, kdy turecká armáda uskutečnila na severu Sýrie operace proti kurdským milicím YPG, uvedla agentura AFP.

Moskva v Sýrii podporuje autoritářského prezidenta Bašára Asada. V souvislosti s válkou na Ukrajině podle analytiků Moskva oslabila svou vojenskou přítomnost v zemi, což otevírá větší prostor pro aktivity Turecka i Íránu.

Ankara se snaží vystupovat jako zprostředkovatel jednání mezi Moskvou a Kyjevem. Na konci března v Istanbulu uspořádala osobní jednání mezi ukrajinskými a ruskými představiteli. Jisté zlepšení atmosféry mezi stranami však skončilo poté, co vyšla najevo řada důkazů o válečných zločinech a vraždění civilistů v okolí Kyjeva ze strany ruské armády.