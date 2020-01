USA by se měly omluvit. Poškodily bezpečnost na Blízkém východě, tvrdí Ruhání

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

USA svými akcemi poškodily bezpečnost Blízkého východu a měly by se omluvit. V televizním projevu to dnes řekl íránský prezident Hasan Rúhání. Zahraniční vojáci by podle něj měli z regionu odejít.