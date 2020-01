Ministerstvo obrany USA v komentáři k operaci uvedlo, že jejím cílem bylo odstrašit Írán od plánů na další útoky. Akce byla provedena na příkaz prezidenta Donalda Trumpa. Sulejmání podle Pentagonu "aktivně připravoval plány na útoky proti americkým diplomatům v regionu a na vojáky v Iráku a jinde". Stál i za nedávným útokem na americké velvyslanectví v Bagdádu.

Podle zpráv z irácké metropole dopadly do areálu mezinárodního letiště tři rakety. Útok si vyžádal až devět mrtvých a několik zraněných, rakety dopadly nedaleko nákladního terminálu a zapálily několik automobilů.

Many Syrian children were killed because of #Soleimani. Many Iraqis were killed because of him. Millions of Iranians have lost their livelihoods because of Soleimani's expansionist plans. Rouhani and Zarif have been at his service all these years. pic.twitter.com/2iANLsVZHu