Zdrcující rána pro Írán. Západ po útoku USA varuje své občany, situace je nepředvídatelná

"Vždy jsme si byli vědomi agresivní hrozby, kterou představovaly íránské jednotky Kuds vedené Kásemem Solejmáním. Po jeho smrti vyzýváme všechny strany ke snížení napětí," uvedl v prohlášení šéf britské diplomacie Dominic Raab. "Další konflikt není v ničím zájmu," dodal.

Mluvčí německé vlády Ulrika Demmerová americký útok označila za reakci na "sérii vojenských provokací, za které je zodpovědný Írán". "Také s velkým znepokojením sledujeme íránské aktivity v regionu. Stojíme před nebezpečnou eskalací," dodala. Vláda kancléřky Angely Merkelové se podle ní pokusí o snížení napětí v oblasti.

Podle francouzské státní tajemnice de Montchalinové je francouzskou prioritou stabilita na Blízkém východě. "To, co se děje, je to, čeho jsme se obávali: napětí mezi Spojenými státy a Íránem roste," řekla de Montchalinová rádiu RTL. "Probudili jsme se do nebezpečnějšího světa. Vojenská eskalace je vždy nebezpečná," zdůraznila.

Prezident Emmanuel Macron a ministr zahraničí Jean-Yves Le Drian se podle de Montchalinové nyní budou snažit navázat kontakt s nejvyššími představiteli zemí na Blízkém východě a pokusí se napětí v regionu snížit. "Naší úlohou není postavit se na jednu či druhou stranu, ale mluvit se všemi," doplnila.

Severoatlantická aliance uvedla, že situaci na Blízkém východě po smrti Solejmáního "velmi pečlivě sleduje". Za prioritu označila bezpečnost svých lidí v Iráku. "Dál přijímáme veškerá nutná opatření," dodal mluvčí NATO.

The Iranian nation will honor the memory of the noble Major-General Soleimani & the martyrs with him—particularly the great Abu Mahdi al-Muhandis— & I declare 3 days of mourning across the nation. I condole & congratulate his family. /5

Sayyed Ali Khamenei

Jan 3, 2020