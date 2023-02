Bránit vlast v případě napadení je připravena desetina Němců, tvrdí průzkum

Sondáž uvádí, že šest procent dospělých Němců očekává, že by v případě války byli povoláni do armády a prošli výcvikem k obraně země. Každý třetí dotazovaný (33 procent) uvedl, že by se při napadení snažil co nejdéle pokračovat v běžném životě. Téměř každý čtvrtý (24 procent) by co nejrychleji opustil zemi.

Otázka, kterou tazatelé položili dvěma tisícům dospělých, zněla: "Předpokládejme, že by došlo k vojenskému útoku na Německo, srovnatelnému s ruským útokem na Ukrajinu, který začal v únoru 2022. Co si myslíte, že byste v takové situaci udělali vy osobně?"

Zhruba každý desátý (11 procent) uvedl, že by dobrovolně pomáhal jiným způsobem než vojenskou službou. Na 18 procent respondentů buď nemělo na tuto věc názor, nebo se z jiných důvodů nevyjádřilo.

Možnost opustit vlast v případě války si vybralo o něco více mladých lidí než starších. Podle průzkumu je ochota pomáhat při obraně země, byť ne se zbraní v ruce, výraznější mezi lidmi staršími 60 let než mezi mladšími. Autoři průzkumu nezjistili žádné významné rozdíly mezi postoji Němců na východě a západě země.