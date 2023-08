Britský ministr obrany Ben Wallace rezignoval

Wallace sehrál klíčovou roli v podpoře Ukrajiny čelící ruské invazi. Přestože nedávno naznačil svůj záměr odejít z pozice ministra obrany, prohlásil, že plně podporuje vládu a premiéra Rishiho Sunaka.

Pětapadesátiletý politik, který strávil devět let ve vládě a čtyři roky jako ministr obrany, oznámil v létě svůj úmysl opustit politický život. V rezignačním dopise uvedl: "V roce 2005 jsem vstoupil do poslanecké sněmovny a po uplynutí tolika let nastal čas, abych se zaměřil na aspekty života, které jsem dosud zanedbával, a objevil nové možnosti."

Wallace ve svém dopise rovněž vyzdvihl význam ozbrojených sil a zpravodajských služeb. Ocenil i reakci britské vlády na konflikt na Ukrajině a poděkoval premiéru Sunakovi za jeho investice do vojenského sektoru.

"Ministerstvo obrany se vrací k tomu, aby bylo opět v popředí a aby v něm působili prvotřídní lidé," napsal Wallace. V závěru svého dopisu vyjádřil poděkování premiérovi za jeho "podporu" a "přátelství" a dodal: "Vy a vaše vláda můžete počítat s mou trvalou podporou."