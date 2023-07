Britský ministr obrany Wallace nebude znovu kandidovat

Člen vládní konzervativní strany patří k hlavní strůjcům britské pomoci Ukrajině v její válce proti Rusku, upozorňuje agentura Reuters.

Wallace rovněž uvedl, že by odstoupil, pokud by se premiér Rishi Sunak rozhodl rekonstruovat kabinet. Podle The Times by taková změna mohla přijít už letos v září. Všeobecné parlamentní volby se v Británii musí konat nejpozději do konce příštího roku.

"Vstoupil jsem do politiky, do skotského parlamentu, v roce 1999. To je 24 let. Více než sedm let jsem strávil se třemi telefony u postele. K čemu sloužily? Na tajemství, tajemství a tajemství," řekl Wallace. Vyjádřil také spokojenost s tím, že se mu povedlo zajistit pro rezort obrany nové prostředky a zabránit škrtům, kterým ministerstvo čelilo předchozích 30 let.

Za čtyři roky v čele obrany a předtím na vnitru Wallace řešil několik teroristických útoků, včetně toho sebevražedného v Manchester Areně v roce 2017. Za jeho působení byl o rok později v britském Salisbury otráven nervovou látkou novičok bývalý ruský tajný agent Sergej Skripal. Šéfoval stažení britských vojsk z Afghánistánu a s ukrajinským protějškem Oleksijem Reznikovem domlouvá vojenskou podporu Ukrajiny, vyjmenovávají The Times Wallaceovy počiny.