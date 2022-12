Buča se stala symbolem ukrajinského utrpení. Nyní v ní obnovil provoz McDonald´s

"Neznamená to pro nás prostě jen další otevřenou restauraci... Je to symbol nezlomnosti našich měst: Pomalu obnovujeme to, co bylo zničeno, neboť dobro dál vítězí nad zlem a světlo nad tmou," sdělil McDonald´s.

Restaurace bude fungovat od devíti ráno do devíti večer. V době leteckých poplachů se ale provozovna bude uzavírat, aby mohli její zaměstnanci i zákazníci jít do nejbližšího krytu. Již zaplacené objednávky budou pracovníci dál operativně vydávat.

Buča se stala symbolem utrpení, kterým si prochází během současné války ukrajinské obyvatelstvo. Ruské síly ovládaly Buču asi měsíc, stáhly se z ní koncem března. Krátce po jejich odchodu se ve městě našly masové hroby i těla ležící přímo na ulicích.