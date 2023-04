Válečné zločiny na Ukrajině: Němečtí vyšetřovatelé mají 337 podnětů, reálný je i speciální tribunál

Němečtí vyšetřovatelé z BKA, jejichž vyšetřováním válečných zločinů na Ukrajině loni v březnu pověřil generální prokurátor Peter Frank, už vyslechli kolem 90 svědků násilných činů ruských vojáků. Dvě třetiny ze svědků tvořili uprchlíci, kteří přijeli z Ukrajiny do Německa, píše na svém webu nedělník Welt am Sonntag.

Z odpovědi vlády vyplývá, že BKA poskytla Kyjevu i technickou pomoc při vyšetřování zločinů ruské agrese za více než 11,5 milionu eur. Šlo o zařízení na zajišťování důkazů a dokumentace či motorová vozidla.

Poslanec Spolkového sněmu Krings apeloval na ministra spravedlnosti Marca Buschmanna a šéfku resortu vnitra Nancy Faeserovou, aby se více zasazovali za to, že Ukrajinci se svěří se svými zážitky z války německým úřadům. Ostatně existující důkazy o mučení, popravách nebo znásilněních by ukázaly jen zlomek skutečných činů. Ukrajina na konferenci ministrů spravedlnosti v Londýně 20. března hovořila celkem o zhruba 75 000 případech.

BKA by měla podle jeho slov v budoucnu mít vlastní vyšetřovatele přímo na Ukrajině. Momentálně Berlín podporuje ukrajinské vyšetřování odborným poradenstvím.

Generální prokurátor Peter Frank loni po nařízení vyšetřování válečných zločinů na Ukrajině přiblížil, že němečtí vyšetřovatelé se zaměřují hlavně na masové zabíjení v Buči či ostřelování civilních vozidel ruskými vojáky. Vyšetřovatelé přitom vyslechli i německé občany, kteří bojovali jako dobrovolníci na straně Ukrajiny, dodal.

Podle Buschmanna je možný i speciální tribunál. Pro obžalobu by bylo nutné shromáždit výpovědi obětí a očitých svědků. Podobně se vyjádřil i Michael Roth (SPD), předseda zahraničního výboru v Bundestagu. „Putin je strašlivý válečný zločinec. Nakonec se před soudem musí zodpovídat i on a další vysocí úředníci,“ požadoval Roth. Zvláštní tribunál je docela realistický.



Posledním případem, který zatřásl světem, je brutální zavraždění zajatého ukrajinského vojáka, zachycené na videu. Mají ho na svědomí ruští žoldnéři z Wagnerovy (v ruském přepisu Vagnerovy) skupiny, které poznal jejich někdejší spolubojovník, jenž dezertoval do Norska. S odvoláním na tohoto zběha to řekl internetovému kanálu Chodorkovskij Live Vladimir Osečkin, zakladatel organizace Gulagu.net, která pomohla několika ruským vojákům z války proti Ukrajině utéci z Ruska do ciziny. Video údajně zachycující, jak ruští vojáci odřezávají ukrajinskému vojákovi hlavu, vyvolalo šok a pobouření. Ukrajinská rozvědka již zhruba ví, kdo zločin spáchal, řekl Rádiu Svoboda ukrajinský ombudsman Dmytro Lubinec.