Bude von der Leyenová nadále v čele EK? Frakcím vadí jedna věc

Pro Leyenovou je klíčové, aby získala podporu centristických stran EPP a S&D. K obhájení postu předsedkyně komise potřebuje parlamentní většinu, a právě tyto dvě strany by jí zajistily 326 křesel. K většině 361 by potřebovala už jen 35 křesel.

Oproti minulému volebnímu období se situace drasticky proměnila, centristická koalice EPP, S&D a Renew Europe již v europarlamentu nemá téměř 400 křesel. Podle představitelů EPP ale hrozí, že až 10 % europoslanců z dané koalice pro ni nebude hlasovat.

Bude tak možná potřebovat podporu z frakce Evropských konzervativců a reformistů (ECR). Vzhledem k ideologickým rozdílům a možná vlastním kandidátům jednotlivých frakcí na post šéfa komise se ale podpory nemusí dočkat vůbec.

Variantou je obrátit se na frakci Zelených, zde je ale menší zádrhel. „Strana Ursuly von der Leyenové strávila většinu roku napadáním Zelených jako ekologických extremistů,“ píše Politico.

Lídr Zelených Bas Eickhout z Nizozemska už řekl, co jeho frakce bude chtít za hlasy pro Leyenovou. „Chceme záruky, že von der Leyenová se nedotkne stávajících zákonů o Zelené dohodě,“ uvedl.

Jenže přesně to chce EPP udělat. „Sladit tyto dva zdánlivě neslučitelné postoje bude největší výzvou,“ připustil Eickhout. „Zelení by mohli von der Leyenovou podpořit, ale potřebují záruky, že zákony EU, které vytyčují kurz ke klimatické neutralitě do roku 2050, nebudou dotčeny,“ podotkl.

Eickhout přiblížil také jiné, pro EPP politicky „výbušné“ téma. „Zelení chtějí sliby o snížení znečištění ze zemědělství.“

Předseda strany EPP Manfred Weber ale už minulou neděli popisoval úplně jinou realitu. „Strana bude brzy projednávat požadavek na zrušení zákazu prodeje nových automobilů se spalovacími motory v roce 2035, což je hlavní pilíř snahy EU dostat na silnice více klimaticky šetrných automobilů,“ vylíčil.

Leyenová je navíc otevřená spolupráci s pravicovou stranou Bratři Itálie italské premiérky Giorgie Meloniové. „Zelení by nikdy nevstoupili do koalice, která by zahrnovala frakci pravicové Evropské konzervativce a reformisty,“ upozornil Eickhout. „Skutečně nebudeme její součástí. A to je skutečně červená čára, kterou velmi jasně vytyčujeme.“

Spolupráce s ECR ale není problém pouze pro Zelené, kteří by v případě podpory konzervativců neměli vliv na zvolení Leyenové. „Pokud s ECR, tak bez nás,“ varoval generální tajemník S&D Giacomo Filibeck. „Ochrana Zelené dohody bude jádrem jejich politických požadavků a spojenectví s našimi zelenými přáteli je určité možné,“ poznamenal.

Pokud se tedy Leyenová dá do paktu s Meloniovou, přijde o nejdůležitějšího partnera strany EPP – sociální demokraty. Tím pádem zřejmě také o post předsedkyně Evropské komise.