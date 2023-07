Čaputová podpořila Korčoka v prezidentské kandidatuře

Hlava Slovenska tak učinila v diskusi s novinářem Štefanem Hríbem, jak informoval Deník N. Hríb se v závěru debaty Čaputové zeptal, zda v trojici možných prezidentských kandidátů - zmínil Jana Kubiše, Petra Weisse a Ivana Korčoka - má svého favorita.

„Nevím, jestli všichni ohlásili svou kandidaturu, ale minimálně v tom jednom případě doufáme. Takže ano,“ uvedla prezidentka.

Po oznámení prezidentky Zuzany Čaputové, že nemá záměr kandidovat v připravovaných prezidentských volbách, Ivan Korčok začal vážně uvažovat o své vlastní kandidatuře.

„Za prvé chci poděkovat prezidentce za to, co udělala. Chci jí popřát hodně sil do dalšího roku,“ podotkl Korčok.

Korčok vyjádřil pochopení pro rozhodnutí prezidentky Zuzany Čaputové, že se rozhodla nekandidovat opětovně. Uvedl, že respektuje její důvody a chápe, že role hlavy státu je náročná a že prezidentka je také jen člověkem. Korčok zdůraznil, že při svých plánech na kandidaturu nepočítal s včerejším rozhodnutím prezidentky a situace se tak pro něj změnila.