"Chceme domů, ale jen se podívat." Syrští uprchlíci čelí zásadní výzvě

Přestože povstalecký postup vedl k ukončení 54leté vlády Asadovy rodiny, situace v Sýrii zůstává katastrofální. Podle OSN žije 90 % obyvatelstva v chudobě a země je po 14 letech občanské války v troskách. Humanitární krize, ekonomický kolaps a zničená infrastruktura stále ztěžují návrat Syřanů domů.

Pro Syřany, kteří nemají občanství žádné země EU, je otázka návratu obzvláště složitá. Mnozí se obávají, že by ztratili svůj ochranný status, pokud by se vrátili, i když jen na krátkou dobu. Německý aktivista Anwar al-Bunni, zastupující syrskou komunitu v Berlíně, spolu s dalšími požaduje, aby Německo vytvořilo výjimku podobnou té, kterou poskytlo ukrajinským uprchlíkům. Tato výjimka by umožnila krátkodobé cesty do Sýrie, aniž by Syřané riskovali ztrátu svého uprchlického statusu.

Podobné volání zaznívá napříč Evropou. Organizace na podporu uprchlíků argumentují, že umožnění těchto návštěv by nejen pomohlo jednotlivcům znovu navázat vztahy s příbuznými a majetkem, ale také by mohlo přispět k dlouhodobému návratu do vlasti. Například Turecko již zavedlo pravidlo umožňující tři cesty do Sýrie bez ztráty ochranného statusu.

V Německu, kde žije téměř milion Syřanů, se tato debata odehrává na pozadí nadcházejících parlamentních voleb plánovaných na 23. února. Migrace se stala klíčovým tématem volební kampaně, přičemž pravicové a levicové strany soupeří o voliče na úkor sílící krajně pravicové Alternativy pro Německo (AfD).

Německá ministryně vnitra Nancy Faeser naznačila, že vláda by mohla být otevřena jednorázovým návštěvám Syřanů ve své rodné zemi, aby mohli zjistit stav svých domovů a bezpečnostní situaci. Tento návrh však čelí kritice opozice, která argumentuje, že by změna politiky mohla působit nekonzistentně.

Proti návratu Syřanů se však staví i někteří zaměstnavatelé a odborné organizace. Syřané hrají klíčovou roli při řešení nedostatku pracovních sil v Německu, zejména v odvětvích jako zdravotnictví, strojírenství nebo péče o děti.

Studie Německého ekonomického institutu uvádí, že přibližně 80 000 Syřanů pracuje v odvětvích s kritickým nedostatkem zaměstnanců. Mezi nimi je více než 5 000 lékařů, jejichž odchod by mohl výrazně narušit poskytování zdravotní péče.

Budoucnost syrských uprchlíků v Evropě zůstává nejistá. Politický tlak, humanitární krize v Sýrii a ekonomická potřeba v hostitelských zemích vytvářejí složitou dynamiku, která si vyžádá citlivé a dlouhodobé řešení.