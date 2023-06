CIA obdržela informace o útoku na Nord Stream tři měsíce předem od nizozemské rozvědky

Společné vyšetřování nizozemské veřejnoprávní televize NOS, televizního pořadu Nieuswuur (Hodina zpráv) a německých deníků Die Zeit a ARD přinesla překvapivou zprávu – nizozemská rozvědka loni varovala americkou zpravodajskou službu CIA před údajným ukrajinským plánem vyhodit do povětří plynovod Nord Stream. Podle stanice CNN mělo upozornění přijít tři měsíce před samotným výbuchem.

Tatáž stanice psala o tom, že CIA obdržela informace od „evropského spojence“, už před týdnem. „Myslím, že víte, že sabotáž plynovodu Nord Stream vyšetřují tři země – a my jsme ji v tuto chvíli nazvali sabotáží – Německo, Švédsko a Dánsko. Tato vyšetřování probíhají a opět to poslední, co budeme chtít z této tribuny dělat, je předbíhat tato vyšetřování,“ podotkl mluvčí Bílého domu John Kirby.

CNN žádala o komentář nizozemské velvyslanectví v USA i americkou rozvědku CIA, ty se ale odmítly vyjádřit. Ukrajinská vláda se rovněž neozvala.

Minulý týden Politico informovalo o možném využití území Polska coby základny pro útok. Němečtí vyšetřovatelé totiž zkoumají, proč se jachta, která měla být použita k provedení sabotáže, odchýlila do polských vod.

Průběh plavby lodi jménem Andromeda Němci zkoumali na základě nahlédnutí do rádiového a navigačního zařízení, satelitních a mobilních telefonů a také účtů Gmail.

„O ničem jsem nevěděl, na sto procent. Řekl jsem: Ukažte nám důkaz. Pokud to měla udělat naše armáda, ukažte nám důkaz,“ řekl ukrajinský prezident po odhalení cesty Andromedy. Na druhé straně Kreml uvedl, že tyto zprávy vyvolávají podezření na „anglosaské“ zapojení do výbuchů.

Němečtí vyšetřovatelé také zjistili, že útočníci použili k sabotáži látku HMX. Což je výbušnina obvykle používaná k narušování podmořské infrastruktury.







Ukrajinci ani Rusové vinu nepřiznají

Zpráva přišla necelý rok po objevení netěsností ve dvou potrubích pod Baltským mořem. Ukrajina tehdy jakoukoliv odpovědnost za úniky popírala a kancelář prezidenta Volodymyra Zelenského myšlenku ukrajinské účasti označila za „zábavnou konspirační teorii“. „Ačkoli mě baví sbírat zábavné konspirační teorie o ukrajinské vládě, musím říct, že Ukrajina nemá nic společného s neštěstím na Baltském moři a nemá žádné informace o proukrajinských sabotážních skupinách,“ vysvětlil tehdy poradce prezidenta Zelenského Mychajlo Podoljak.

Během minulého září švédské úřady varovaly kvůli netěsnostem v plynovodech Nord Stream 1 a 2, vedoucími pod Baltským mořem poblíž Švédska a Dánska. Seismologové den předtím zaznamenali podmořské exploze v blízkosti potrubí. V tu chvíli ani jeden z plynovodů nepřepravoval do Evropy zemní plyn, Rusko jeho tok prvním potrubím zastavilo několik týdnů předtím a druhý byl vyřazen ještě před svým uvedením do provozu. Oba však obsahovaly natlakovaný plyn.

Švédská premiérka Magdalena Anderssonová tehdy uvedla, že šlo o úmyslnou akci, nikoliv však proti Švédskému království. K tomuto závěru se posléze připojily další západní země a členské státy NATO.

Od té doby padla řada verbálních obvinění, nicméně žádné nebylo postavené na relevantních důkazech.