Dvanáct dalších šťastlivců. Hamás i v úterý propustil rukojmí, příměří pokračuje

"Na základě informací, které jsme obdrželi od Červeného kříže, je 12 rukojmích, včetně deseti Izraelců a dvou zahraničních občanů, na cestě na izraelské území," uvedla armáda v krátkém prohlášení. Kromě izraelských byli propuštěni dva thajští občané. Izrael recipročně propustí 30 palestinských vězňů.

Český premiér Petr Fiala (ODS) v úterý sdělil, že o den dříve byli propuštěni potomci paní Kalderon, se kterou mluvil během nedávné návštěvy Izraele. "Obě její děti, Sahar i Erez, byly během včerejší výměny rukojmí za vězně propuštěny ze zajetí. Je to jeden z příběhů s dobrým koncem. Věřím, že takových bude co nejvíce, a doufám, že bude co nejdříve propuštěn i jejich otec Ofer," napsal na sociální síti X.

Příměří dodržují od pátku obě strany konfliktu, nejsou hlášeny žádné útoky. Izraelský ministr obrany Yoav Gallant ve čtvrtek ještě před zahájením příměří avizoval, že jakmile smluvený klid zbraní skončí, vojenská operace bude s intenzitou pokračovat nejméně další dva měsíce. "Bude to pokračovat, protože potřebujeme dosáhnout vítězství a vytvořit tlak na propuštění dalších skupin rukojmích," vysvětlil.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v neděli poprvé od začátku pozemní invaze navštívil vojáky na severu Pásma Gazy. Podle kanceláře dokonce zavítal do jednoho z tunelů, který se armádě podařilo odhalit.

"Děláme všechno možné pro návrat rukojmích. Vrátíme je všechny do jednoho," uvedl ve videu. Zmínil tři cíle války, jimiž jsou eliminace Hamásu, návrat všech rukojmích a jistota, že Gaza už nikdy nebude představovat nebezpečí pro Izrael. "Budeme pokračovat do konce, do vítězství. Nic nás nezastaví. Jsme přesvědčeni, že máme sílu a vůli nutnou pro dosažení všech cílů války," dodal Netanjahu.

Válka mezi Izraelem a teroristickým hnutím Hamás začala v sobotu 7. října, kdy radikálové vtrhli z Pásma Gazy na izraelské území, přičemž zastihli izraelskou armádu zcela nepřipravenou. Během krveprolití vraždili i civilisty a brali rukojmí, do Gazy jich odvlekli přes dvě stovky.