EU podle Kupky vnímá české připomínky k normě Euro 7. Bude se hledat řešení

Euro 7 má mimo jiné omezit zplodiny oxidů dusíku a pevných částic vypouštěných do ovzduší, čímž má podle komise zabránit řadě souvisejících předčasných úmrtí. Cílem je také sladit limity pro benzinová a naftová auta. Vozidla jí budou muset vyhovovat dvakrát déle než dosavadním standardům a kromě výfuků se bude vztahovat i na brzdy a pneumatiky. Vozy mají mít navíc čidla, která emise umožní kdykoliv zkontrolovat.

Od výrobců aut i vlád některých zemí však zní kritika pravidel, která patrně zvýší výrobní náklady v době, kdy automobilky začaly ve velkém vyvíjet elektrické automobily kvůli chystanému znemožnění projede aut s klasickými spalovacími motory. Komise odhaduje, že se norma do ceny nových aut promítne v řádu tisíců korun, výrobci mluví o desítkách tisíc.

"My se budeme snažit o to, aby to finále bylo mnohem více realistické. Aby znamenalo skutečně přínos pro životní prostředí místo ohrožení technologického vývoje, místo ohrožení pracovních pozic," řekl dnes Kupka po jednání v bruselském sídle unijní exekutivy.

Komisař Breton podle ministra "slyší výhrady členských států" a dal najevo, že v následujících měsících bude společně s nimi hledat řešení problémů, které podle nich v návrhu jsou.

Pokud pravidla schválí členské země a Evropský parlament, měla by pro nová osobní auta platit od poloviny roku 2025, pro nákladní o dva roky později. Podle Kupky by se měl návrh upravit tak, aby poskytl jednotlivým výrobcům dostatek času na pořízení potřebných technologií, které zatím nejsou k dispozici. Jsou jimi třeba nízkoemisní brzdy nebo senzory sledující množství emisí za jízdy.