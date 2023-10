EU si kvůli válce v Izraeli posvítila na sociální sítě. Problémy má X i TikTok

Až 4,2 procenta tuzemských domácností by od ledna mohla platit vyšší než současné zastropované ceny energií. Důvodem jsou vysoko zafixované ceny ve smlouvách na dobu určitou. Vyplývá to z průzkumu Energetického regulačního úřadu (ERÚ), který ale avizuje, že podíl do konce roku pravděpodobně klesne.