EU začíná pracovat na navýšení kapacit obranného průmyslu. Komise načrtla první návrh

"Musíme vyrovnat transatlantickou rovnováhu bez ohledu na volební dynamiku ve Spojených státech. Musíme převzít odpovědnost za svou vlastní bezpečnost a zároveň samozřejmě nadále zachovat věrnost NATO," řekla místopředsedkyně Evropské komise Margrethe Vestagerová. "Lepší schopnost reagovat z nás udělá silnější spojence," dodala.

Šéf unjiní diplomacie Josep Borrell konstatoval, že je po desetiletích nedostatečných investic nutné společně zvýšit výdaje na obranu. "Silný, robustní a konkurenceschopný evropský obranný průmysl je strategickou nezbytností," poznamenal.

Média připomněla, že nedostatečné výrobní kapacity evropského obranného průmyslu odhalila ruská agrese vůči Ukrajině, která už trvá dva roky. EU totiž nebyla schopná dodat Kyjevu přislíbené množství munice. Unijní činitelé zároveň chtějí být připraveni pro případ, že se Donald Trump vrátí do Bílého domu.

Vestagerová zmínila, že i když členské státy investice zvyšují, směřují je do velmi různorodých zbraňových systémů pocházejících primárně zpoza hranic EU. "Měli bychom investovat lépe, což do značné míry znamená, že bychom měli investovat společně a do evropských výrobků," podotkla.

Podle nynějšího návrhu by unijní země měly v budoucnu alespoň 40 procent vojenského materiálu nakupovat společně, přičemž 35 procent má pocházet zevnitř bloku.