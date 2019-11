Aktivisté vtrhli do německého uhelného dolu, zaútočili i na policii

Uskupení Ende Gelände, které za dnešními protesty stojí, na twitteru napsalo, že do dolu se dostalo 500 aktivistů. "Protože politika selhává, prosadíme dnes odklon od uhelné energie sami, a to okamžitě," uvedli aktivisté, kteří dnes chystají i řadu dalších akcí. Německo zatím s ukončením těžby hnědého uhlí počítá v roce 2038.

Who shut shit down? We shut shit down!

Stabile Blockade vom Roter Finger <3 Erste Aktivist*innen erreichen Kohleflöz. #EndeGelaende #AlleGegenKohle pic.twitter.com/nwfHImaSNP