Česko je podle počtu nakažených 12. nejzasaženější zemí EU

Česká republika měla ve čtvrtek 1689 případů za sedm dní na 100.000 obyvatel, a je tak 12. nejzasaženější zemí EU, před týdnem byla 11, na této úrovni zůstává už několik týdnů. Celosvětově vykazuje nejvyšší týdenní incidenci tichomořské Palau (5590, což je mírný pokles oproti 6014 případům za sedm dní na 100.000 obyvatel před týdnem). Vyplývá to z dat projektu Our World in Data.

Nejvíce mrtvých v přepočtu na obyvatele za poslední týden má v EU nyní Bulharsko (93 mrtvých na milion obyvatel za sedm dní, před týdnem bylo druhé s 83), na druhé místo kleslo Chorvatsko (83, před týdnem 89) a třetí je nově Slovinsko (66, před týdnem bylo osmé s 41).

ČR je s 31 mrtvými na milion obyvatel za sedm dní 11. nejméně postiženou zemí v EU, před týdnem byla s 20 osmá od konce.