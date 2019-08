Česko přišlo o status země bez spalniček. Situace je vážná, varuje WHO

Spalničky se rychle šíří. Ve 48 evropských zemích bylo během prvního pololetí tohoto roku zaznamenáno 89.994 případů, což je více než dvojnásobek ve srovnání se stejným obdobím loni, kdy bylo potvrzeno 44.175 případů.

Během letošního prvního pololetí už bylo v Evropě zaznamenáno více případů spalniček, než za celý loňský rok (84.462). Na základě loňských statistik WHO nově už nepovažuje Českou republiku, Británii, Řecko a Albánii za země, v nichž jsou spalničky považovány za vymýcené.

