Charles Michel navrhl snížit objem rozpočtu EU, fond obnovy chce zachovat

Ve snaze překonat odpor některých zemí hodlá Michel zachovat slevy z plateb pro bohaté země či svázat čerpání z fondu s dodržováním principů právního státu.

Michel předložil vyjednávací návrh o fondu obnovy EU na základě reakcí lídrů z červnové videokonference a následných osobních rozhovorů s částí z nich. "Debata odhalila silný nesouhlas s některými prvky rozpočtu a fondu," řekl dnes Michel. Dodal, že úpravy původního návrhu komise by mohly přispět ke schválení návrhu na summitu, jenž začíná příští pátek.

The goals of our recovery strategy can be summarised in three words:



➡️ Convergence

➡️ Resilience

➡️ Transformation



Concretely, this means:



➡️ Repairing the damage caused by #COVID19

➡️ Reforming our economies

➡️ Remodelling our societies#recoveryplan #MFF pic.twitter.com/6e8XflLSAs