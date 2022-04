Do Polska dorazilo skoro 2,7 milionu uprchlíků, v Německu jich je výrazně méně

Polská pohraniční stráž dnes na twitteru uvedla, že v pondělí odbavila 24.000 prchajících lidí z Ukrajiny. Počty uprchlíků v poslední době klesají. Největší nápor byl na polských hranicích 6. března, kdy přes ně směrem z Ukrajiny prošlo přes 142.000 lidí. Velká část uprchlíků mířila přes Polsko dál do Evropy, podle Macieje Duszczyka z Varšavské univerzity v zemi zůstalo asi 1,2 až 1,4 milionu uprchlíků, 800.000 z nich si v Polsku zažádalo o povolení k pobytu, napsal server BBC.

V Německu se dosud registrovalo 335.578 uprchlíků z Ukrajiny, napsalo dnes na twitteru ministerstvo vnitra. Agentura DPA ale upozornila, že skutečný počet utečenců je nejspíš mnohem vyšší, protože na hranicích nejsou kontroly a ukrajinští občané mohou v EU až 90 dní legálně pobývat bez víza.

UNHCR ve své statistice uvádí, že z Ukrajiny uprchlo na 413.000 do Moldavska, 702.000 do Rumunska, 429.000 do Maďarska a 320.000 na Slovensko. Asi 433.000 obyvatel Ukrajiny je nyní v Rusku, mnozí z nich tam ale skončili nedobrovolně.

Česko zatím vydalo speciální víza pro více než 283.000 lidí prchajících před válkou. Podle odhadů ale do země dorazilo od konce února přes 300.000 ukrajinských uprchlíků, hlavně ženy s dětmi.