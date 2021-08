Epidemie není u konce, varoval Macron. Francie má nejvíc nákaz od dubna

Macron vyzval Francouze, aby se nechali očkovat. V zemi se posledních několik týdnů zvyšují denní bilance potvrzených infekcí, přičemž většina patří k nakažlivější variantě delta.

"Pod vlivem takzvané varianty delta je situace více než složitá," uvedl prezident. "Zdravotnická krize jasně není u konce ... Budeme s tímto virem žít několik dalších měsíců," dodal.

Francouzské úřady za poslední den oznámily 30.920 případů infekce. Hranici 30.000 případů za den tak země překonala poprvé od 28. dubna. Bilance je zhruba třináctkrát vyšší než 27. června, kdy byla Francie na minimu 1816 případů, napsala agentura Reuters.

Macronův kabinet kvůli neustupující epidemii po lidech vyžaduje, aby se před vstupem do restaurací, kaváren či při cestování na delší vzdálenosti prokázali takzvaným zdravotním pasem. Attal dnes oznámil, že v některých regionech bude toto potvrzení o prodělání nemoci, očkování či negativním testu potřeba i pro vstup do obchodních center. Už od července platí pro kulturní, společenská a sportovní střediska.

Macron také vyjádřil obavy ohledně "naléhavé" situace na francouzských zámořských územích, konkrétně na karibských ostrovech Guadeloupe a Martinik. Ty evidují okolo 1200 až 1800 případů na 100.000 obyvatel, zatímco pevninská Francie jich má v průměru 235.

"Musíme ukázat, že vakcinace je tou nejefektivnější odpovědí na variantu delta," uvedl prezident a zdůraznil, že na obou ostrovech je plně očkováno okolo 20 procent lidí starších 12 let. V pevninské Francii, která v úterý do Karibiku vyslala okolo 300 zdravotnických pracovníků, je to 66 procent.

Martinik v úterý na tři týdny zpřísnil karanténu, při které zavřel veřejné pláže, hotely, kulturní zařízení i většinu obchodů. Zavedení stejných omezení dnes oznámil i Guadeloupe.