EU chce USA přimět ke změně plánu pro Blízký východ

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Evropská unie chce přes odlišné názory hledat se Spojenými státy společnou řeč v klíčových tématech zahraniční politiky jako jsou vztahy s Čínou či blízkovýchodní mírový proces. Šéf unijní diplomacie Josep Borrell po dnešní videokonferenci ministrů zahraničí zemí EU s jejich americkým kolegou Mikem Pompeem prohlásil, že Washington by se měl zapojit do snah o oživení mírových rozhovorů mezi Izraelem a Palestinci. Základem by však podle Borrella neměl být americký plán, který de facto schvaluje možnou anexi palestinských území, s níž EU nesouhlasí.