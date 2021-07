EU se údajně chystá vystupňovat spor s Londýnem kolem Severního Irska

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová zároveň potvrdila, že unie nehodlá vyjednávat o přepracování tzv. severoirského protokolu, jak ve středu navrhl Londýn.

Podle informací agentury Bloomberg plánuje unijní exekutiva předložit tzv. odůvodněné stanovisko, v němž popíše, jak podle ní protokol zahrnutý v "rozvodové" dohodě Británie porušila. Pakliže by britská vláda ani poté nezměnila svůj přístup, komise by se údajně mohla obrátit na Soudní dvůr EU v Lucemburku.

Brusel řízení s bývalou členskou zemí unie zahájil v polovině března kvůli tomu, že britská vláda jednostranně odložila zavedení části zmíněného protokolu. EU později souhlasila, že "období milosti" týkající se kontrol chlazených masných produktů směřujících z Anglie, Walesu nebo Skotska do Severního Irska může pokračovat do konce září.

Kontroly na uvedené trase a nová regulatorní hranice mezi Severním Irskem a zbytkem Spojeného království jsou výsledkem snahy předejít hraničním kontrolám mezi Severním Irskem a Irskou republikou, která je členem EU, a zároveň ochránit vnější hranici EU, která v důsledku brexitu na irském ostrově vznikla. Obě strany se nakonec v roce 2019 dohodly, že tento problém vyřeší vytvořením speciálního režimu pro Severní Irsko, na které se budou vztahovat regulace unijního trhu, zatímco pro Anglii, Skotsko a Wales bude moci určovat pravidla Londýn.

Britská vláda nyní tvrdí, že se složitě dojednávaný protokol snažila "v dobré víře" uvést do praxe, ovšem režim se ukázal jako "neudržitelný" a musí být upraven. Ve středu předložila sadu navrhovaných změn včetně zrušení povinnosti provádět kontroly u zboží, u něhož by dodavatelé z Anglie, Walesu či Skotka nahlásili, že není určeno k vývozu do Irska nebo dál do EU. Britové také požadují, aby unijní soudní dvůr neměl právo dohlížet na dodržování severoirského protokolu.

Evropská komise už ve středu prostřednictvím místopředsedy Maroše Šefčoviče dala najevo, že na nic takového nepřistoupí. Dnes toto stanovisko jen potvrdila předsedkyně EK von der Leyenová poté, co po telefonu mluvila s britským premiérem Borisem Johnsonem.

"EU bude nadále kreativní a flexibilní uvnitř rámce daného protokolem. Ale znovu (o něm) vyjednávat nebudeme. Musíme se společně zasadit o stabilitu a předvídatelnost v Severním Irsku," napsala na twitteru. Obnovení kontrol na hranici mezi Severním Irskem a Irskou republikou obě strany odmítají kvůli historii sektářského násilí v regionu.

Johnson podle vyjádření jeho mluvčího šéfku EK dnes vyzval, aby se novými britskými návrhy "vážně" zabývala. Šance na to, že by EU znovu otevřela otázku ustanovení, která Johnson sám podpořil a která vstoupila do praxe teprve před několika měsíci, se ale zdá být mizivá. Čeká se tak spíše na to, zda se Londýn uchýlí k jednostrannému pozastavení platnosti celého severoirského protokolu a jak se bude situace vyvíjet směrem k dalšímu zlomovému momentu na konci září.