Facka hudebním fanouškům: Brexit bez dohody možná znemožní turné kapel

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Turné po Evropské unii by se v případě brexitu bez dohody stalo pro mnohé britské umělce neproveditelným projektem. Takto podle deníku The Guardian reagovali představitelé britského hudebního průmyslu na nové instrukce ministerstva kultury, podle nichž by Brity například při koncertních šňůrách čekaly byrokratické a finanční překážky. Ředitel skupiny UK Music Michael Dugher řekl, že umělci už nyní ruší vystoupení.