IEA představila návrhy na snížení spotřeby ropy, navrhuje snížení rychlosti na dálnicích

Pokud by vyspělé ekonomiky navrhovaná opatření uskutečnily, snížila by se podle IEA do čtyř měsíců poptávka po ropě o 2,7 milionu barelů denně, což by odpovídalo spotřebě všech automobilů v Číně. "Výrazně by to snížilo potenciální napětí (na trhu s ropou) v době, kdy by na tento trh mohly přestat proudit velké objemy ruských dodávek," uvedla IEA v dnešní zprávě.

Agentura už ve středu varovala, že na trhu by kvůli protiruským sankcím od příštího měsíce mohly denně chybět tři miliony barelů ruské ropy a ropných produktů. "V důsledku té děsivé agrese Ruska vůči Ukrajině by svět mohl čelit největšímu šoku v dodávkách ropy za několik desítek let, což může mít dalekosáhlé hospodářské i společenské dopady," uvedl v dnešní zprávě šéf IEA Fatih Birol. Upozornil, že členské země IEA už podpořily globální ekonomiku uvolněním milionů barelů ropy ze svých strategických rezerv.

"Můžeme ale také podniknout opatření týkající se poptávky, abychom se vyhnuli riziku ochromující ropné krize. Náš desetibodový plán ukazuje, že to lze učinit pomocí opatření, která se už v mnoha zemích vyzkoušela a osvědčila," dodal.

IEA už začátkem tohoto měsíce představila desetibodový plán k omezení závislosti Evropské unie na ruském plynu. Ten zahrnuje například nahrazování ruského plynu dodávkami z alternativních zdrojů, snižování spotřeby plynu, urychlení projektů na výrobu solární a větrné energie či maximalizaci výroby elektřiny z bioenergie a jádra.

IEA sdružuje zhruba tři desítky průmyslově vyspělých zemí, včetně Spojených států, Británie či Německa. Mezi její členy patří i Česká republika a Slovensko.