Není vyhráno. Skutečným testem pro trh s plynem bude příští zima, míní IEA

Světová zdravotnická organizace (WHO) naléhá na Čínu, aby více spolupracovala při pátrání po původu koronaviru SARS-CoV-2. Řekl to dnes podle agentury DPA v Ženevě šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, který oznámil, že už před sedmi týdny osobně napsal "vysoce postavenému funkcionáři" v Pekingu dopis s prosbou o spolupráci.