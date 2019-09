Irsko má jasno: Návrhy brexitu musí být na stole do příštího týdne

Irská pojistka byla zapracována do návrhu brexitové dohody s cílem zabránit po britském odchodu z unie obnovení hraničních kontrol mezi Irskou republikou a Severním Irskem. Připravenou "rozvodovou" dohodu ale třikrát odmítl britský parlament a britský premiér Boris Johnson požaduje novou dohodu s jiným mechanismem pro zachování volného režimu na irské hranici. Podle zbytku EU ale zatím Londýn nepředložil plnohodnotnou alternativu, přičemž do platného data brexitu zbývá pět týdnů.

"Vím, že předseda Tusk a další šéfové vlád EU by chtěli britské návrhy v písemné podobě vidět v prvním říjnovém týdnu, jinak je velmi těžko představitelné, jak bychom mohli něco dohodnout na summitu v polovině října," řekl podle deníku The Guardian Varadkar směrem k potenciálně zlomové vrcholné schůzce, která se uskuteční 17. a 18. října.

Varadkar kromě Tuska během zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku jednal i s Johnsonem, který zase rovněž absolvoval bilaterální jednání s předsedou Evropské rady. Série brexitových jednání ale, alespoň podle následných veřejných prohlášení politiků, žádný průlom nepřinesla.

Johnsonův kolega z britské vlády Michael Gove přesto dnes v britském parlamentu prohlásil, že v posledních týdnech došlo v rozhovorech o brexitu ke "značnému pohybu". EU je nyní podle něj ochotna změnit stávající brexitovou dohodu, což v minulosti odmítala. Komentátoři se shodují, že "nálada" kolem jednání je v poslední době pozitivnější, Brusel nicméně stále trvá na podobě irské pojistky, která bude mít stejný efekt jako již dojednané opatření.

V Bruselu dnes pokračovala jednání na technické úrovni mezi vyjednavači britské vlády a Evropské komise. Reportéři The Guardian a zpravodajské BBC na twitteru informovali, že Londýn předložil další dokument s předběžnými návrhy poté, co minulý týden Evropská komise obdržela tři takovéto dokumenty. Na dnešním setkání ale podle The Guardian chyběl hlavní britský vyjednávač David Frost.

Konkrétnější plán by podle britských médií mohla vláda předložit po sjezdu Konzervativní strany, který skončí 2. října. Dohodnutí a následná ratifikace podmínek brexitu před jeho termínem na konci příštího měsíce by byly pro obě strany nejjednodušším východiskem z táhlé krize kolem britského odchodu z unie. Překážkou na této cestě je však kromě rozdílných pozic obou stran také přetrvávající patová situace v dolní komoře britského parlamentu.