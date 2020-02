Irsko po volbách v ošemetné situaci. Vypadá to na remízu tří stran

Mimořádně vyrovnaný souboj mezi stranou Fine Gael premiéra Lea Varadkara, Fianna Fáil Micheála Martina a levicovou Sinn Féin vedenou Mary Lou McDonaldovou předpovídaly už předvolební průzkumy. Je tak pravděpodobné, že žádné z těchto politických uskupení neobsadí tolik křesel ve 160členném parlamentu, aby mohlo samostatně sestavit vládu.

Jak liberálně-konzervativní Fine Gael, tak centristická Fianna Fáil daly už před volbami najevo, že nevstoupí do koalice s Sinn Féin. Mimo jiné je to proto, že tato strana si klade jako podmínku pro vstup do koalice uspořádání referenda o sjednocení Irska se Severním Irskem do roku 2025. Fine Gael i Fianna Fáil si sjednocení ostrova přejí, nyní na něj podle nich ale není vhodná doba.

V Irsku od roku 2016 vládla Varadkarova Fine Gael, aniž měla v parlamentu většinu. Umožňovala to dohoda s hlavní opoziční stranou Fianna Fáil. Řádné parlamentní volby se měly konat až v roce 2021, v polovině ledna se ale 41letý Varadkar rozhodl předejít pádu kabinetu a vypsat předčasné volby.

Hlasování se konalo několik dnů po odchodu Británie z Evropské unie. Vzhledem k tomu, že Irsko pojí s britským Severním Irskem pozemní hranice, ovlivňovalo téma brexitu i irskou politickou debatu.