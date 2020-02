"Ty stovky politiků by nám a sobě měly odpovědět, proč není možné zastavit hrůzy, které se odehrávají v sousedství Evropy," nechal se slyšet Ischinger, podle něhož je selhání mezinárodního společenství během téměř devíti let bojů v Sýrii neodpustitelné.

"Kdo tu selhává? Čí je to zodpovědnost?" ptal se také dlouholetý diplomat, podle kterého je jednou z odpovědí Evropská unie. "Zastupuje 500 milionů lidí, tak jak to, že je tak neschopná jakkoliv přispět k míru v Sýrii?" nebral si servítky. EU sice podle něj opakovaně mluví o tom, že se bude samostatně více angažovat ve světě, v reálu tomu tak ale moc často není.

Válka v Sýrii už si podle exilové Syrské organizace pro lidská práva (SOHR) vyžádala více než půl milionu obětí, miliony lidí kvůli ní opustily své domovy.

Civilian bodies are strewn like so much litter along the destroyed streets in #KafarNoran, west of #Aleppo, following dozens of barrel bombs and airstrikes from the Russian and regime warplanes and helicopters. 9 people were murdered and 15 others injured. pic.twitter.com/rh64suIhgT