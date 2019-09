Londýn zažil den bez aut, lidé jezdili na kole a cvičili jógu

Největší událost svého druhu v Londýně, kterou vyhlásil starosta Sadiq Khan, byla součástí boje proti klimatickým změnám.

Hromadná hodina jógy byla jednou z mnoha aktivit, které bylo možné v londýnských ulicích bez aut během dneška podniknout. Uzavřeno bylo celkem 27 kilometrů vozovky. V ulicích se tak mohly celé rodiny volně procházet, zajezdit si na kole a děti se mohly například zúčastnit závodů motokár. Ulice budou uzavřeny až do 19:00 místního času (20:00 SELČ).

London is leading the way in innovative measures to improve air pollution and clean up our toxic air. #CarFreeDay shows us a new, greener way forward - fantastic to join in the cycling on a traffic-free Tower Bridge with hundreds of Londoners this morning.



#LetLondonBreathe pic.twitter.com/bdyLq6sUCz