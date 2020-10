MAPA: Vývoj epidemie je vážný ve 23 z 27 zemí EU, hrozí kolaps zdravotnických systémů

Podle ECDC není zatím důvod k "vážnému znepokojení" jen v případě Finska, Kypru, Estonska a Řecka. Před měsícem v kategorii s tímto označením bylo jen sedm unijních zemí.

"S vysokou úrovní komunitního přenosu je ochrana zranitelných jedinců stále těžší," uvedla ředitelka ECDC Andrea Ammonová. Aby se zabránilo kolapsu zdravotnických systémů, musí jednotlivé vlády podle ní "okamžitě jednat".

