Na Slovensku opět stoupá počet koronavirových pacientů v nemocnicích

Ministerstvo zdravotnictví ale večer oznámilo, že v případě příznivého vývoje by země mohla nejvyšší stupeň koronavirového rizika odvolat 19. dubna, což by otevřelo cestu ke zmírnění restrikcí.

V pondělí bylo na Slovensku hospitalizováno 2944 pacientů s potvrzeným covidem-19 a s podezřením na toto onemocnění. Od soboty to představuje nárůst o 168 hospitalizovaných. Klíčovou podmínkou pro zmírnění stávajících koronavirových omezení je, aby se počet pacientů v nemocnicích ze zmíněné skupiny udržel pod úrovní 3000, pod kterou se poprvé od začátku ledna dostal minulý týden.

Podle ministerstva zdravotnictví bude moci země přejít do nižšího stupně varování v souvislosti s koronavirem za necelé dva týdny, pokud se epidemická situace v zemi nezhorší. Už dříve byla pro takový krok splněna alespoň jedna z vedlejších podmínek, a to pokles počtu nově potvrzených případů koronaviru nebo snížení reprodukčního čísla.

Po odvolání nejvyššího stupně koronavirového rizika by podle protiepidemického systému mohly na Slovensku otevřít například obchody, služby a nákupní centra, byť počet zákazníků v nich by byl omezen. Rovněž v omezeném režimu by pro veřejnost otevřela muzea, galerie, knihovny či ubytovací zařízení a obnovit by se mohlo konání bohoslužeb.

Silná druhá vlna koronavirové nákazy zasáhla Slovensko už v závěru loňského roku, ve druhé polovině letošního února a na začátku března pak byla země v přírůstku úmrtí v přepočtu na obyvatele na prvním místě na světě. V nemocnicích tehdy bylo kvůli koronaviru více než 4000 lidí.

Covidu-19 dosud podlehlo na pětimilionovém Slovensku podle oficiálních statistik přes 10.000 obyvatel.