Nákladní loď pomohla zachránit v Egejském moři 151 uprchlíků

Kromě pobřežní stráže se akce zúčastnilo také řecké námořnictvo. Nákladní loď podle agentury AP nyní celou zachráněnou skupinu dopraví do Turecka.

Tisíce uprchlíků z Blízkého východu, Afriky i Asie míří ve snaze dostat se do Evropy na řecké ostrovy poblíž tureckého pobřeží. Podle AP to bylo zatím většinou ve člunech, ale převaděči v poslední době začali používat větší lodě včetně jachet a plachetnic, na jejichž palubách se snaží běžence dostat do Itálie.

Podle Úřadu vysokého komisaře pro uprchlíky (UNHCR) dorazilo letos do Řecka z Turecka více než 11.000 běženců, z toho na 8700 přes moře. Za celý loňský rok podle UNHCR připlulo do Řecka kolem 60.000 běženců a dalších bezmála 15.000 se tam dostalo přes pozemní hranici s Tureckem.

Mnozí z uprchlíků se dostali na řecký ostrov Lesbos a tam byli umístěni do velkého tábora Moria. V noci na dnešek v něm propukl požár a zničil téměř celý přeplněný a už dlouho nevyhovující tábor. Lidé z něj uprchli a situaci nyní řeší řecká vláda.