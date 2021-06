Německá média po summitu s Putinem chválí Bidena

"Vladimir Putin, mistr provokací, nehrál žádná divadélka," uvádí ARD o přesném příjezdu ruského prezidenta. Televize připomíná, že na summitu v Helsinkách v roce 2018 nechal Putin tehdejšího amerického prezidenta Donalda Trumpa čekat. "Potupa tehdy trvala přes hodinu. Gesto z Ženevy znamená, že tohoto prezidenta bere Putin zcela jasně vážněji," hodnotí televize.

Ačkoli podle ARD středeční schůzka nebyla žádným historickým předělem a ani novým začátkem nebo resetem vztahů, přinesla nový pragmatismus americké politiky. "Nemusíme se milovat a o tvou duši se nezajímám, dokud my dva budeme dodržovat pravidla," to je podle ARD Bidenovým poselstvím Moskvě. Schůzku pak televize hodnotí jako možný začátek konce vzájemného mlčení.

Také deník Süddeutsche Zeitung přirovnání nynější Putinovo jednání s Bidenem se summitem s Trumpem. "Joe Biden na setkání s Vladimirem Putinem v Ženevě Spojené státy neztrapnil. Od svých tajných služeb se nedistancoval. Americké spojence nenechal na holičkách," píše deník s tím, že USA mají opět prezidenta, který se nenechá Putinem manipulovat.

"Druhý závěr je, že Putin tomu porozuměl. To sice neznamená, že jeho vnitřní a zahraniční politika budou méně agresivní a destruktivní. Přinejmenším se ale pro něj mění kalkulace ceny, kterou bude muset v budoucnu za agresi a ničení zaplatit," uvádí Süddeutsche Zeitung. "U Trumpa byla cena nulová. U Bidena bude mnohem vyšší. Zda bude nastavená dobře, aby na Putina zapůsobila, to se teprve uvidí," poznamenává. V závěru deník vypočítává, že třetím závěrem summitu je o něco bezpečnější svět. "A to je velký úspěch," dodává.

Deník Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) napsal, že i když se Rusko svou politikou vzdaluje od světa demokratických států, musí mezi Ruskem a Západem fungovat dohody. "Biden summit navrhnul. To, že Putin s ním souhlasil, ukazuje, že ani on nemá žádný zájem na plném zmrazení vztahů a že Západ je mnohem jednotnější a má prostředky, jak na ruskou agresi reagovat," míní deník. "Biden se autoritářským režimům postavil a nabídl jim dialog. To první je důležité a to druhé rozumné," dodává FAZ.